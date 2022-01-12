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Denizli’de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

12.01.2022 20:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Akkonak Mahallesi'nde R.Y. evine girdiği sırada hafif ticari araçla gelen M.A'nın tüfekle açtığı ateş sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, yaralıyı Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis ekipleri, aracıyla kaçan şüpheli M.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Caddede esnaflık yapan Kezban Erçetin, gazetecilere, silah sesi duyduktan sonra yerde yatan bir kişiyi gördüğünü belirtti.

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silahlı saldırı

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