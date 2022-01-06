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Denizli'de sokakta yürürken bıçaklanan çocuk ağır yaralandı

06.01.2022 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saldırı anı kameraya yansıdı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde sokakta yürürken bacağından bıçaklanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

15 Mayıs Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda kaldırımda yürüyen F.A. (16), yanına yaklaşan kişi tarafından sol bacağından bıçaklandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibince Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan F.A’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Saldırı anı sokaktaki güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerden koşarak yanına geldiği F.A'yı bıçakladığı tespit edilen aynı yaştaki Ö.B'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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