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Denizli’de son 1 hafta içerisinde 86 trafik kazası meydana geldi

DENİZLİ HABERLERİ  | 21.12.2020 15:47 | Son Güncelleme

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son bir hafta içerisinde 48’i maddi hasarlı, 38’i yaralanmalı kaza olmak üzere toplamda 86 trafik kazası meydana geldiğini açıkladı.Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili açıklama yayımlandı.

Denizli’de son 1 hafta içerisinde 86 trafik kazası meydana geldi

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son bir hafta içerisinde 48’i maddi hasarlı, 38’i yaralanmalı kaza olmak üzere toplamda 86 trafik kazası meydana geldiğini açıkladı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili açıklama yayımlandı. Denizli’de 14 ile 20 Aralık 2020 tarihleri arasında trafik ekipleri koordinesinde 20 bin 290 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 4 bin 122 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı. Kent genelinde toplamda 86 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 38’inin yaralanmalı, 48’inin ise maddi hasarlı kaza olduğu aktarıldı.
Öte yandan, ölümlü trafik kazası meydana gelmediği bildirildi.

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