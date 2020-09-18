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Denizli’de son aya göre korona virüste yüzde 60 artış

DENİZLİ HABERLERİ  | 18.09.2020 22:50 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs salgını kapsamında İzmir’de basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Denizli’de son aya göre korona virüste yüzde 60 artış

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs salgını kapsamında İzmir’de basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, aşı bahanesiyle 3 sağlık çalışanını darbeden şahsa tepki gösterdi. Denizli ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Koca, “Denizli’de son aya göre yüzde 60 vakada artış, yatak doluluk yüzde 46, yoğun bakım yüzde 68 ve Denizli’ye 20 yoğun bakım yatak ilavesi yapıldı” dedi.
Tüm dünya korona virüs hastalığından dolayı kesin tedavisi ve bağışıklık kazandırılması için yoğun bir şekilde çalışmalar gerçekleştirildiğinden, henüz kesin bir sonuca ulaşılmadığını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Ülkemiz dünyanın tecrübelerini dikkatle inceleyerek, bilim insanlarının çalışmalarıyla kendi tedavi protokollerini geliştirilmiştir. Ülkemiz tedavi açısından en başarılı ülkeler arasına girmiştir. Bu seviyede can kayıplarını düşük seviyelerde tutmayı başardık. Son aylarda yeniden yükselmeye başladı. Sıkıntı yaşanan illerimizle bizzat ilgilendik” dedi. Bakan Koca, İzmir’de yaptığı açıklamalarda Aydın, Muğla, Manisa ve Uşak illerinde sağlık yöneticileri ile salgınla mücadele konusunda değerlendirmelerde bulunduklarını söyledi.

“Denizli’de son aya göre yüzde 60 vakada artış”
Bakan Koca, vakalardaki artış oranlarını paylaşırken Ege Bölgesi’ndeki veriler hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, “Denizli’de son aya göre yüzde 60 vakada artış, yatak doluluk yüzde 46, yoğun bakım yüzde 68 ve Denizli’ye 20 yoğun bakım yatak ilavesi yapıldı. Bizim birincil önceliğimiz hasta sayısının artışını, yani bulaşmayı durdurmaktır. Aksi durumda hastane, ilaç, malzeme, kapasiteye arttırmaya yönelik tedbirler bir süre sonra çözüm olmayacaktır. Filyasyon salgınla mücadelenin temel aksını oluşturuyor. Denizli’de filyasyon yapan ekibimizin sayısını 220’ye çıkardık” diye konuştu.

“Denizli şehir hastanemizde proje çalışmalarında sona gelindi”
Salgın başlamadan önce yaşanan Elazığ depremi hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Koca, afet durumunda hastanelerin ne kadar önemli olduğunu anlamamız için bir vesile olduğunu dile getirirken, her bir odanın yoğun bakıma çevrilebilir bir yapının önemini de Kovid-19 sürecinde herkesin gördüğünü söyledi. Bakan Koca, “Denizli şehir hastanemizde proje çalışmalarında sona gelindi. Çivril devlet hastanemizin binası inşaatına devam ediyoruz. Pazartesi günü Trabzon şehir hastanesi ihalesi yapılıyor olacak. Diğer kalan 6 ilimizdeki şehir hastanelerin ihaleleri önümüzdeki aylarda tamamlanmış olacak. Urfa, Diyarbakır, Ordu, Sakarya, Denizli ve Rize illerinde de bu şehir hastanelerimizin ihaleleri önümüzdeki aylarda tamamlanmış olacak. Biz de bu çalışmaları destekleyecek imkanları onlara sağlamak üzere üzerimize düşenleri yapacağız. Salgınla mücadele ancak güç birliği ve sorumlulukla olur. Temizlik, maske, mesafe tedbirlerine uyduğumuz ölçüde virüs etkisiz kalacak, çabuk tehdit olmaktan çıkacaktır” dedi.

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