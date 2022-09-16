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Denizli'de sosyal konut projesi başvuruları nedeniyle bankalarda yoğunluk oluştu

16.09.2022 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de sosyal konut projesi başvuruları nedeniyle bankalarda yoğunluk oluştu

DENİZLİ (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesiyle ev sahibi olmak isteyenler, Denizli'deki Halkbank ve Ziraat Bankası şubeleri önlerinde yoğunluğa neden oldu.

Proje kapsamında 19 ilçede 2 bin 950 konutun yapılması beklenen kentte, vatandaşların ilgisi başvuruların üçüncü gününde de sürdü.

İnternet ortamında başvuru yapamayan vatandaşlar, banka önlerinde sıra bekledi.

Pamukkale ilçesindeki Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda bulunan Halkbank önünde başvuru için sıra bekleyenlerden 22 yaşındaki İzzet Tahran, AA muhabirine, bu tür sosyal konut projelerinin artmasını istediğini belirtti.

Projeyi internetten öğrendiğini ifade eden Tahran, "Bankalarda kredi faiz oranları yüksek. Bu tür projelerle ev sahibi olmak daha mantıklı." dedi.

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Denizli başvuru konut sosyal

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