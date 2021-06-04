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Denizli'de tartıştığı kişiyi tüfekle öldüren zanlı intihar etti

04.06.2021 19:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de tartıştığı kişiyi tüfekle öldüren zanlı intihar etti

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde sokakta tartıştığı kişiyi tüfekle öldüren zanlı aynı silahla intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Murat Tün ile Kızılcasöğüt Mahallesi'nde sokakta karşılaştığı Ali Rıza Karaman arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Tün, tüfekle Karaman'a ateş açıp aynı silahla intihar etti.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan ve Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karaman müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde yaşamını yitiren Tün'ün cesedi, otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

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