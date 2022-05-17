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Denizli'de tıra çarpan otomobildeki çift öldü, 6 yaşındaki çocukları yaralandı

17.05.2022 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de tıra çarpan otomobildeki çift öldü, 6 yaşındaki çocukları yaralandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü ile eşi öldü, 6 yaşındaki çocukları yaralandı.

Hüseyin Erten'in (28) kullandığı 20 LV 048 plakalı otomobil, Kudret Çalık Bulvarı'nda yol kenarında park halindeki 15 SE 473 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü Erten ile yanındaki eşi Yasemin Erten'in (25) yaşamını yitirdiği belirlendi. Çiftin araçtaki 6 yaşındaki çocukları Osman Erten ise yaralı olarak Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobilde sıkışan çiftin cenazeleri itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkartıldı.

Yasemin Erten'in Gümüşsu Mahallesi Aile Sağlık Merkezi'nde sağlık görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

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