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Denizli'de tırın çarptığı yaya öldü

26.09.2022 18:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de tırın çarptığı yaya öldü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

M.Ü. yönetimindeki 42 AIH 565 plakalı tır, Cankurtaran Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeyen çalışan Şükrü Keçeci'ye (65) çarptı.

Ağır yaralanan Keçeci, kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan sürücü M.Ü. ifade işleminin ardından serbest bırakıldı.

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