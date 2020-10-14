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Denizli’de tiyatronun perdeleri açıldı

DENİZLİ HABERLERİ  | 14.10.2020 12:44 | Son Güncelleme

Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu 2020-2021 yılı sezonunu açtı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu 2020-2021 yılı sezonunu açtı. Pandemi kurallarına uygun olarak açılan oyunun ilk gösterimini izleyen Başkan Zolan, “Şartlar ne kadar zor olursa olsun, sanatsız kalmamak gerekiyor. Sanatsız bir toplum yaşayamaz” dedi.
Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu yeni sezona “Tom, Dick, Harry” adlı oyunu ile hızlı bir giriş yaptı. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu’nda sahnelenen oyunun ilk gösterimine Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Genel Sekreter Yardımcısı Serhat Akbulut, davetliler ve tiyatroseverler katıldı. Yeni normalleşme süreci ile birlikte sosyal mesafe, hijyen ve maske kuralı uygulanan salonda tüm katılımcıların termal tabletlerle ateşleri ölçüldü, el dezenfektan cihazı ile hijyen kurallarına uymaları sağlandı. İki perde olarak sahnelenen oyunda sanatçıların başarılı performansı alkış yağmuruna tutuldu. Oyunun sonunda sahneye davet edilen Başkan Zolan, tiyatronun öneminden ve toplumlar için vazgeçilmez bir değer olduğundan bahsetti.

"Bu sezon çok güzel sürprizler ve oyunlarımız var"
"Tiyatro hep yaşasın" şeklinde konuşmaya başlayan Başkan Zolan, “Bu güzel salonlarımızda başarılı sanatçılarımız siz değerli sanatseverlere birçok güzel oyun sergileniyor. 2020-2021 sezonunun açılışını bugün yaptık. Şartlar ne kadar zor olursa olsun, sanatsız kalmamak gerekiyor. Sanatsız bir toplum yaşayamaz. Bu noktada fedakarlık gösteren sanat yönetmenlerimize, tüm oyuncularımıza çok teşekkür ediyorum. Tiyatro ve sanatın güzeliklerinin artarak sürmesini diliyoruz. Bu sezon çok güzel sürprizler ve oyunlarımız var. Sizleri her zaman bekliyoruz. Emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Yarınımız bugünden daha güzel olsun, sağlıklı ve sanatlı olsun” diye konuştu.

Oyun korona virüs kuralları çerçevesinde sahnelendi
Ünlü yazarlar Ray Cooney ve Michael Cooney’in yazdığı, Önder Tahmaz’ın yönettiği Tom, Dick, Harry adlı durum komedisinin sahnelendiği oyunda, çocuk evlat edinmek için yasal onay almaya çalışan bir çiftin başına gelen talihsiz olaylar anlatılıyor.

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