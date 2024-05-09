Denizli’de toz taşınımı bekleniyor

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan son değerlendirmelere göre; Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak illeri bölgesinde bu akşam saatlerinden itibaren toz taşınımı bekleniyor. Yaşanabilecek toz taşınımının meydana getireceği başta sağlık problemleri olmak üzere, görüş mesafesinde düşme, yağış anında çamur şeklinde yağış, hava kalitesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Denizli ve çevresinde görülebilecek toz taşınımının 12 Mayıs Pazar günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedildi.





