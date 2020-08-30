Denizli’de trafik kazası: 1 ölü

Denizli’den Antalya istikametine giden bir sürücü otomobil ile kaza yaptı. Meydana gelen trafik kazasında sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Acıpayam ilçesi, Yeniköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli-Antalya karayolu üzerinde seyir halinde olan henüz ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 35 CVU 31 plakalı otomobil ile direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde Yeniköy kavşağı olarak bilinen noktada kaza meydana geldi. Kazada savrulan otomobil, takla atması sonucunda ters bir şekilde devrildi. Meydana gelen kazada sürücü otomobil altında kaldı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılamayan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ve nöbetçi savcılık olay yerinde incelemelerde bulundu.

Henüz ismi öğrenilemeyen sürücünün 58 yaşında olduğu belirtilirken, cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, polis ekipleri trafiğin aksamaması için tek şeritten ilerlerken, hurdaya dönen otomobilin yoldan çekilmesi ile yol tekrar trafiğe açıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

