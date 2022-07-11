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Denizli'de trafik kazasında yaralanan çocuk, 13 gün sonra hastanede öldü

11.07.2022 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de trafik kazasında yaralanan çocuk, 13 gün sonra hastanede öldü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 13 gün önce trafik kazasında yaralanan 15 yaşındaki çocuk, yaşam mücadelesini kaybetti.

Kale Mahallesi'nde 28 Haziran'da H.Y. (19) idaresindeki 20 B 5990 otomobil, M.O. (40) yönetimindeki 20 ADN 212 plakalı süt kamyonetiyle çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobilde yolcu konumunda bulunan Hüseyin Canbazoğlu (15) yaralandı.

Sürücüler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Denizli Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedavi gören Canbazoğlu ise 13 gün sonra yaşamını yitirdi.

Öte yandan kamyonet sürücüsü M.O. için gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

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