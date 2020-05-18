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Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

DENİZLİ HABERLERİ  | 18.05.2020 14:04 | Son Güncelleme

Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çevre illerden getirilen uyuşturucuyu kent merkezinde satmaya çalıştığı öne sürülen iki kişiyi gözaltına aldı.

Zanlıların otomobilinde dedektör köpek Jibby'nin de desteğiyle yapılan aramada, direksiyon altında gizlenmiş bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Çalışmayı derinleştiren ekipler, zanlılarla bağlantılı olduğu değerlendirilen 6 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

Zanlıların araçlarında ve ikametlerinde 44,5 gram sentetik uyuşturucu, 31 gram eroin ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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