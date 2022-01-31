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Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 8 kişi tutuklandı

31.01.2022 19:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 8 kişi tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, teknik takibin ardından 6 eve eş zamanlı operasyon düzenledi.

Aramalarda 378 gram metamfetamin, 11 gram eroin, 400 kullanımlık kağıda emdirilmiş uyuşturucu, 3 gram esrar ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.​

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