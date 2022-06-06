Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

​​​​​​​DENİZLİ (AA) - Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takibe alınan otomobili polis uygulama noktasında durdurdu.

Araçta bulunan çantaya gizlenmiş 335 gram skunk bulundu.

Sürücü ve yanındaki kadın gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.B. ile D.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz