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  4. Denizli’de yaklaşık bin 200 polis yılbaşı güvenliğini sağlayacak

Denizli’de yaklaşık bin 200 polis yılbaşı güvenliğini sağlayacak

DENİZLİ HABERLERİ  | 31.12.2019 20:00 | Son Güncelleme

Denizli’de vatandaşların huzurlu ve güvenli bir yılbaşı geçirmesi için emniyet gerekli bütün tedbirleri aldı.

Denizli’de vatandaşların huzurlu ve güvenli bir yılbaşı geçirmesi için emniyet gerekli bütün tedbirleri aldı. Kent genelinde yılbaşı akşamı 170 ekipten oluşan yaklaşık bin 200 polis görev yapacak.
Yurt genelinde olduğu gibi Denizli’de bu akşam yılbaşını karşılamaya hazırlanıyor. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü asayiş başta olmak üzere trafikte vatandaşların huzurlu bir yılbaşı geçirmesi için gerekli tüm tedbirleri aldı. Kent genelinde resmi polislerin yanı sıra çok sayıda sivil polis ekibi ve güven timleri de yeni yıl gecesi görevlerinin başında olacak. 24 saat esasına göre çalışan polis ekibi sayısının bu akşam yılbaşı olması dolayısı ile arttırılarak 170’e çıkarıldığı öğrenildi.
Yılın diğer günleri olduğu gibi yılbaşı akşamı da ‘155’ polis imdat hattı kesintisiz olarak vatandaşlara hizmet verecek.

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Cansu Eczanesi
Merkezefendi
Çomut Eczanesi
Merkezefendi
Esin Eczanesi
Merkezefendi
Güler Eczanesi
Merkezefendi
Dokuzkavaklar Eczanesi
Pamukkale
Saraçoğlu Eczanesi
Pamukkale
Sevim Eczanesi
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