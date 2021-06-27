Denizli'de yanan ahırındaki inekleri kurtarmaya çalışan köylü yaralandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Kale ilçesinde, 23 büyükbaş hayvanın telef olduğu ahır ve samanlık yangınında ineklerini kurtarmaya çalışan köylü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Demirciler Mahallesi'nde Erol Karauzun'a ait ahır ve samanlıkta yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında, 23 büyükbaş hayvan telef oldu, ahır ve samanlık yandı.

Ahırdaki inekleri kurtarmak isterken yaralanan Karauzun, sağlık ekiplerince Kale Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.



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