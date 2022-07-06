Denizli'de yangın sırasında iş merkezinin penceresinden atlayan avukat yaralandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir iş merkezinin üçüncü katında çıkan yangında pencereden aşağı atlayan avukat yaralandı.
Adalet Mahallesi Hasan Gönüllü Bulvarı'nda bulunan 5 katlı bir iş merkezinin üçüncü katındaki bir hukuk bürosundan dumanlar çıktığını görenler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Bu sırada avukatlık bürosunda olduğu belirtilen ve alevlerden kaçmak için pencereden aşağı market tentesine atlayan avukat Fatih Karakılıç'ı (35) itfaiye ekipleri kurtardı.
Hafif yaralanan Karakılıç, Servergazi Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.
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