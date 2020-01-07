Denizli'de yasaklı tarım ilacını satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Honaz ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığınca, içinde siyanür maddesi bulunduğu ve sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle yasaklanan tarım ilacını satmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi, İzmir'den kente gelen Sami K. (40) ve Kudret A'nın (38), 3 yıl önce satışı yasaklanan tarım ilacını piyasaya sürmeye çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Tarım ürünlerinin kısa sürede olgunlaşıp irileşmesi için kullanılan, içinde siyanür bulunduğu ve sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle yasaklanan ilacı satmaya çalışan Sami K. ve Kudret A'nın içinde bulunduğu otomobil, Kocabaş Mahallesi'nde durduruldu.

Otomobilde yapılan aramada 5 litrelik bidonlar içinde 450 litre yasaklı tarım ilacı ele geçiren ekipler, 2 kişiyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemleri süren zanlılara, 40 bin lira idari para cezası kesildiği belirtildi.

