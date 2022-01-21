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Denizli'de yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu çok sayıda kişi yaralandı

21.01.2022 04:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu çok sayıda kişi yaralandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Bozkurt ilçesinde yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen otobüs, Denizli-Afyonkarahisar kara yolunda aynı istikametteki tıra çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle otobüsteki yolculardan çoğu yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bazı yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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