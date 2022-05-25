YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli'de yöresel yemekler etkinlikle tanıtıldı

Denizli'de yöresel yemekler etkinlikle tanıtıldı

25.05.2022 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de yöresel yemekler etkinlikle tanıtıldı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte, yöresel ev yemekleri tanıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde düzenlenen "Denizli Lezzet Şenlikleri" sürüyor.

Valiliğin koordinasyonunda Atalar Konağı'nda yapılan etkinlikte, leğen böreği, kaşık helvası, biber tatarı gibi yöresel ev yemekleri tanıtıldı, katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

Vali Ali Fuat Atik, burada kaşık helvası yapan usta aşçıdan bilgi alarak, bakır kazanda helva kardı.

Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürü Turhan Veli Akyol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Mutfağı Haftası'nın Denizli’de dolu dolu kutlandığını söyledi.

Kentin yöresel yemeklerinin tanıtımı için çalışmalar yaptıklarını anlatan Akyol, "Bir hafta boyunca güzel etkinliklere imza atmaya çalışıyoruz. Burada bugün unutulmaya yüz tutmuş 17 çeşit yemeği gündeme getirdik." dedi.

Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Denizli Turistik Otel ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen ve diğer ilgililer katıldı.​​​​​​​

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doktoru odasında darbeden sanığa "konut dokunulmazlığını ihlal"den de cezaDoktoru odasında darbeden sanığa "konut dokunulmazlığını ihlal"den de ceza
Sivasspor ve Kayserispor başkanları, Türkiye Kupası finali hakkında konuştuSivasspor ve Kayserispor başkanları, Türkiye Kupası finali hakkında konuştu
Malatya'da otlattığı büyükbaş hayvanın saldırısına uğrayan kişi öldüMalatya'da otlattığı büyükbaş hayvanın saldırısına uğrayan kişi öldü

Denizli Namaz Vakitleri 25 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:58
Sabah
05:40
Öğle
13:06
İkindi
16:57
Akşam
20:21
Yatsı
21:56
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Maymun çiçeği virüsünün Türkiye’de görülme ihtimali...

Maymun çiçeği virüsünün Türkiye’de görülme ihtimali...

Aldığı tuhaf istekleri itiraf etti! “Dinozor kostümü...”

Aldığı tuhaf istekleri itiraf etti! “Dinozor kostümü...”

2022 modasının gözdesi en iyi bralet markaları ve modelleri

2022 modasının gözdesi en iyi bralet markaları ve modelleri

Gizlice infaz ediyorlar! Ölüm otobüsünden zehirli iğnelere...

Gizlice infaz ediyorlar! Ölüm otobüsünden zehirli iğnelere...

İlk kez çıplak kadın görünce donup kaldı! “Bunalmış hissettim”

İlk kez çıplak kadın görünce donup kaldı! “Bunalmış hissettim”

Ses donanımıyla keyifli anlar yaşatan kablosuz kulaklıklar

Ses donanımıyla keyifli anlar yaşatan kablosuz kulaklıklar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.