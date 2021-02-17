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Denizli’de yüz yüze eğitime Çameli’de 1 gün ara verildi

17.02.2021 00:28 | Son Güncelleme:
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Denizli’de yüz yüze eğitime Çameli’de 1 gün ara verildi

Denizli Valiliği, hava muhalefeti nedeniyle bir ilçede yüz yüze eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi.Valilikten yapılan açıklamada, hava muhalefeti nedeniyle Çameli ilçesinde yüz yüze eğitimin başladığı okullarda 17 Şubat Çarşamba günü bir gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi.

Denizli Valiliği, hava muhalefeti nedeniyle bir ilçede yüz yüze eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, hava muhalefeti nedeniyle Çameli ilçesinde yüz yüze eğitimin başladığı okullarda 17 Şubat Çarşamba günü bir gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurumlarında bulunan engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personellerin izinli sayılacağı kaydedildi.
Denizli Valiliği tarafından yayınlanan açıklama ise şöyle; “Çameli ilçemizde etkili olan hava muhalefeti nedeniyle Yaylapınar, Arıkaya, Gökçeyaka ve Elmalı mahallelerinde yüz yüze eğitime 17 Şubat Çarşamba günü bir gün süreyle ara verilmiştir. İlçede kamu kurumlarında engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel izinli sayılacaktır.”

Denizli’de yüz yüze eğitime Çameli’de 1 gün ara verildi

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