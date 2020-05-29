Denizli'deki 790 yıllık Çardak Han eski ihtişamına kavuştu

"Denizli yakınlarında Akhan Kervansarayı'ndan 55 kilometre önceki menzil noktasında bulunan Çardak Han, Denizli'de bilinen ve günümüze ulaşabilmiş en eski Türk-İslam yapısıdır. Han, bölgenin Türk-İslam dönemine şahitlik eden ve yaklaşık 800 yıllık geçmişe sahip ilk kimlik belgesi niteliğindedir. Kitabesinin her iki yanındaki aslan heykelleri, kapalı kısımda, paye başlıklarında yer alan boğa ve insan başı ile çifte balık rölyefleriyle de dönemindeki hanlar arasında ayrıcalıklı yere sahiptir. Ticaret yolu üzerindeki han, kervanlara ev sahipliği yapan Ege Bölgesi'ndeki türünün en büyük yapısıdır. Osmanlı döneminde han ve derbent olarak görev ifa eden kervansarayın işletilmesine yardımcı olan çevresindeki halkın vergiden muaf tutulduğunu arşiv belgeleri vasıtasıyla biliyoruz."

Çalışmalarla hanın avlu bölümünün mekanlarının netleştirildiğini, böylece kervansarayın mimari olarak Türk İslam sanatındaki yerinin daha da belirginleştirildiğini dile getiren Beyazıt, "Çardak Han'ın restorasyonunun tamamlanması ve hizmete sunulacak olması sevindirici bir gelişme." dedi.

- "Eski ihtişamına kavuşan hanımızı ziyarete açacağız"

Çardak Belediye Başkanı Hüsnü Yılmaz da Anadolu Selçuklularının Batı Anadolu'daki ilk izini yansıtan Çardak Han'ın, tipik Selçuklu sultan hanlarının mimarisini taşıdığını ifade etti.

Hanın restorasyonu için emeği geçen tüm yetkililere teşekkür eden Yılmaz, "Batı Anadolu'nun tapusu niteliğindeki kervansaray günümüze kadar gelmiş ancak yılların verdiği deformasyon sonucunda bayağı yıpranmış. Belediyemiz öncülüğünde, önceki dönem Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin katkılarıyla yeniden restorasyonu yapıldı ve son haline getirildi. İlçemize böyle bir hanı tekrar kazandırdığımız için sevinçliyiz." şeklinde konuştu.

İpek Yolu güzergahındaki kervansarayın kara ve demiryolunun yanı sıra ilçedeki havaalanının varlığı dolayısıyla da iç ve dış turizme büyük katkı sunacağını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti: