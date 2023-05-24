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Denizli'deki kazada ölen aynı aileden 4 kişi için Manisa'da cenaze namazı kılındı

24.05.2023 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'nin Buldan ilçesinde tırın çarptığı otomobilde yaşamını yitiren çift ve iki kızları için Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde cenaze namazı kılındı.

Bozalan mevkisinde dün yaşanan kazanın ardından yakınları tarafından hastane morgundan teslim alınan otomobil sürücüsü Hasan Çetinkaya (35), eşi Ümmü (31), kızları İdil (3) ve İkra'nın (6) cenazeleri, Manisa'nın Sarıgöl ilçesine getirildi.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki taziye evinde helalliğin alınmasının ardından cenazeler, Dışkahveler Camisi'ne getirildi.

Burada kılınan cenaze namazı sonrası Hasan Çetinkaya ile 3 yaşındaki kızı İdil'in cenazeleri, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine gönderildi.

Anne Ümmü Çetinkaya ile 6 yaşındaki kızı İkra'nın cenazesi ise Sarıgöl Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine sağlık personeli olan Ümmü ve Hasan Çetinkaya çiftinin mesai arkadaşları da katıldı.

Ümmü Çetinkaya'nın babası Ramazan Karakuyu, cenazede taziyeleri kabul etti.

Mehmet Börekci yönetimindeki 32 ACN 657 plakalı tır, dün Bozalan mevkisinde karşı şeride geçerek Hasan Çetinkaya (35) idaresindeki 46 P 7454 plakalı otomobil ile çarpışmıştı. Kazada sürücü Çetinkaya ile eşi Ümmü (31), kızları İkra (6) ve İdil (3) hayatını kaybetmiş, tır sürücüsü Börekci ise yaralanmıştı.

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trafik kazası Manisa cenaze töreni

Manisa Namaz Vakitleri 24 Mayıs Çarşamba

İmsak
04:02
Sabah
05:45
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