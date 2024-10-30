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Denizli'deki orman yangını kontrol altına alındı

AA AA
30.10.2024 09:37
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Orman Genel Müdürlüğü, Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 24 Ekim'de başlayan orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.

Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yangının kontrol altına alındığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Denizli'de sarp ve dağlık arazide devam eden yangına karşı yürüttüğümüz zorlu mücadelemiz başarıyla sonuçlandı. Yeşil vatan için fedakarca emek veren kahramanlarımıza, destekleriyle yanımızda olan Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun başta olmak üzere kurum amirlerimize, kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, gönüllülerimize ve bizlerle tek yürek olan vatandaşlarımıza teşekkür ederiz."

Başkarcı Dağı'nda zirvede bulunan ormanlık alanda, 24 Ekim'de henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, havadan ve karadan müdahale başlatılmıştı.

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yangın orman yangını

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