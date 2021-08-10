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Denizli'deki orman yangınına müdahale eden çiftçinin yanan traktörünün yerine yenisi alındı

10.08.2021 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'deki orman yangınına müdahale eden çiftçinin yanan traktörünün yerine yenisi alındı

DENİZLİ (AA) - Denizli Büyükşehir Belediyesince, Buldan ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına destek verirken traktörü kullanılamaz hale gelen çiftçi Süleyman Köylüoğlu'na yeni traktörü teslim edildi.

​​​​​​​ Türlübey Mahallesi'nde 2 Ağustos'ta çıkan orman yangınına müdahale ederken traktörüyle alevlerin arasında kalan 44 yaşındaki Süleyman Köylüoğlu, yeni traktörüne kavuştu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Faruk Özer ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Süleyman Akbulut, kurum tarafından satın alınan traktörü Türlübey Mahallesi'nde yaşayan Köylüoğlu'na teslim etti.

Süleyman Köylüoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve yetkililere teşekkür etti.

Köylüoğlu, AA muhabirine, mahalleye yakın ormanlık alanda yangını fark edince komşularıyla söndürme çalışmalarına katıldıklarını söyledi.

Yangının kısa sürüde büyüdüğünü belirten Köylüoğlu, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Yangın bölgesinde itfaiyeci bir arkadaşın yardım istediğini gördüm. Alevlerin içerisinde kalmıştı. Traktörle ona yardıma koştum. Tankerde 3 ton su vardı. Ulaştığımda yangın birden daha da yükseldi. Kolum yandı, geri çekilmeye çalıştım ama gidemedim. Traktörüm alevlerin ortasında kaldı, ben kurtulmayı başardım. Başkan Osman Zolan'dan Allah razı olsun. Hiç yardım talebinde bulunmadan kendisi olayı duyduğu ilk andan itibaren ilgilendi. Görevlendirdiği kişiler 1 hafta olmadan yeni traktör alıp getirdi. Hatta yanan traktörden daha iyisini getirdiler. Çok teşekkür ediyorum, acımızı unutturdular."

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