Denizli'deki yangında hasar gören ormanlık alanda soğutma çalışmaları sürüyor

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Buldan ilçesinde yangında hasar gören ormanlık alanda, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Türlübey Mahallesi yakınlarında dün akşam saatlerinde başlayan yangın, sabaha kadar devam eden çalışmalarla tamamen kontrol altına alındı.

Yerleşim alanlarına da yaklaşan yangında ormanlık alanda büyük zarar meydana geldiği görüldü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede oluşan zararla ilgili yetkililer çalışma başlattı.

Yangına müdahale sırasında Buldan Orman Şefliği bünyesinde görevli Orman Muhafaza Memuru Yaşar Kozakbaş'ın (50) vücudunun bazı bölümlerinde yanık oluştuğu bildirildi. Kozakbaş, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne nakledildi.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Buldan İlçesi Türlübey Mahallesi ormanlık alanında çıkan yangın kontrol altına alınarak, tamamen söndürülmüş olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangın süresince cansiperane çalışan tüm kahramanlarımıza müteşekkiriz. Rabbim ülkemizi tüm afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

Türlübey Mahallesi yakınlarında dün ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyük bir alanda etkili olan yangına, Orman Bakanlığına bağlı söndürme uçağının yanı sıra Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinden 16 arazöz, 6 ilk müdahale aracı, 25 tanker, 3 dozer, 2 kepçe ve Orman Bölge Müdürlüğünden 25 arazözle müdahale edilmişti. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar ile İl Jandarma Komutanlığı ve 11. Komanda Tugay Komutanlığından askerler de söndürme çalışmalarına katılmıştı.

Bazı firmalara ait iş makineleri de söndürme çalışmalarına destek vermişti.

