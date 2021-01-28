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Denizli’den fırtına geçti

28.01.2021 08:08 | Son Güncelleme:
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Denizli genelinde, yaklaşık 24 saat etkili olan şiddetli fırtına günlük hayatı olumsuz yönde etkilemesinin yanı sıra maddi hasara da yol açtı.Fırtına, Denizli’nin birçok noktasında etkisini gösterdi.

Denizli genelinde, yaklaşık 24 saat etkili olan şiddetli fırtına günlük hayatı olumsuz yönde etkilemesinin yanı sıra maddi hasara da yol açtı.

Fırtına, Denizli’nin birçok noktasında etkisini gösterdi. Kimi noktalarda ağaçları kökünden söken, kimi noktalarda çatıları uçuran fırtına bazı ilçeleri de adeta savaş alanına çevirdi. Tüm bu yaşanan etkili fırtınada tek teselli kimsenin yaralanmaması oldu. Denizli’nin Merkezefendi ilçesine bağlı Değirmenönü Mahallesi, Karaman Pazarı olarak bilinen noktada meydana gelen olay ise yürekleri ağızlara getirmeye yetti. Şiddetli fırtına yol kenarında bulunan bir reklam panosunu yerinden söktü. Pano büyük bir gürültü ile yere düşerken onu tutan ayaklarından biri de temelinden söküldü ve o esnada yoldan geçen bir ticari aracın sağ camından içeri girdi. Bu kaza sonrası aracın yolcu bölümünde kimsenin oturuyor olmaması olası üzücü bir durumunda önüne geçti.
Fırtınanın şiddeti bu olayla bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu. Dün gece yarısından sonra yerini kar ve sağanak yağışa bırakan fırtına, maddi hasarla atlatıldı.

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