Denizlili ihracatçılar, ev tekstili alanında sanal fuar düzenleyecek

DENİZLİ (AA) - Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) ile Denizli Sanayi Odası (DSO), tarafından ev tekstili alanında sanal fuar düzenlenecek.

Ticaret Bakanlığının desteğiyle "Virtual Hometex Turkey" adı altında organize edilecek fuar, 12-17 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, düzenlediği basın toplantısında, Messe Frankurt İstanbul paydaşlığında yapacakları fuarda, ev tekstili sektöründe faaliyet gösteren firmaların ABD, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Rusya'dan davet edilecek ziyaretçilerle bir araya geleceğini belirtti.

12-15 Ocak'ta yapılması planlanan Heimtextil Frankfurt Fuarı'nın pandemi nedeniyle Mayıs ayına ertelendiğini söyleyen Memişoğlu, bu tarihlerde kendilerinin sanal olarak düzenleyeceği fuara ilgi gösterileceğine inandığını ifade etti.

DSO'nun sanal fuar konusunda çalışmaları olduğunu dile getiren Memişoğlu, "Birlikten kuvvet doğar düşüncesinden yola çıkarak DENİB ve DSO olarak güçlerimizi birleştirmek istedik. Fuarımızı tüm Türkiye'ye açtık. Sadece Denizli'den değil, İstanbul, Bursa ve ülkemizin farklı bölgelerinden katılımcılarımız bu sanal fuarda yer alabilecek. Sanal fuarla iyi bir başlangıca imza atarak, diğer ihracatçı sektörlerimizde de benzer etkinlikler düzenlemeyi düşünüyoruz. " dedi.