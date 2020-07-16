Denizlili noterlere indirimli elektrik

Görevli elektrik tedarik şirketi olarak İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Muğla başta olmak üzere Ege Bölgesi’nde ve Türkiye genelinde yaklaşık 5 milyon müşteriye elektrik tedariki sağlayan Aydem ve Gediz Elektrik Perakende, Türkiye Noterler Birliği (TNB) ile önemli bir iş birliğine imza attı. TNB Başkanı Dursun Cin ile Aydem ve Gediz Elektrik Perakende Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Gülin Sontuna tarafından açıklanan kampanya uyarınca TNB çatısı altındaki birlik binaları ve 2061 adet noterlik dairesi, ticarethane abone grubunda olan tüketim noktalarına özel 12 ay sabit birim bedelli indirimli elektrik kampanyasından faydalanabilecek.

Türkiye’nin önde gelen enerji sektörü oyuncularından Aydem Enerji kuruluşu olan Aydem ve Gediz Elektrik Perakende ile Türkiye Noterler Birliği (TNB) yurt çapında 2061 adet noteri kapsayan bir iş birliğine imza attı. Bu iş birliği uyarınca birlik binaları ve 2061 adet noterlik dairesi fiyat artışlarından etkilenmeden 12 ay sabit birim bedelli ve indirimli elektrik kullanma hakkına kavuştu.

TNB ile yapılan anlaşmadan aylık elektrik faturası 110 TL ve üzerinde olan ticarethane abone grubu müşterilerinin yararlanabileceğini vurgulayan Aydem/Gediz Elektrik Perakende Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Sontuna, uygulamaya ilişkin “Kampanya süresince TNB mensubu noterlere sunulan sabit birim bedelli aktif enerji bedeli, 12 ay boyunca sabit olarak uygulanacak.

Kampanyadan yararlanmak isteyen noterler, TNB’nin portalı veya Aydem ve Gediz Elektrik Perakende’nin web sitelerinden erişebilecekleri başvuru formunu doldurabilir ya da 0 (232) 388 87 00 numaralı iletişim merkezimizi arayabilirler. Kampanyamız 30 Eylül 020 tarihine kadar devam edecek.” dedi.

TNB Başkanı Dursun Cin ise, TNB çatısı altındaki binaları ve 2061 adet noterlik dairesini ilgilendiren kampanyaya ilişkin yaptığı değerlendirmede "Bu kampanyadan faydalanacak meslektaşlarımız, birim fiyatlarını sabitleyerek fiyat artışlarından etkilenmeden elektrik kullanma fırsatı elde edecekler’’ diyerek şunları ekledi:

“Bu iş birliğine vesile olan tüm çalışma arkadaşlarıma ve Aydem ve Gediz Elektrik Perakende ’ye katkılarından dolayı teşekkür ederim. Meslektaşlarımıza fayda sağlayacak çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. ”



