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Denizlili şehit Uzman Çavuş Kemal Özek köyünde son yolculuğuna uğurlanacak

10.08.2023 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Denizlili İstihkam Uzman Çavuş Kemal Özek’in baba ocağı olan Buldan’ın Beyler Maahllesi’nde son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Denizlili şehit Uzman Çavuş Kemal Özek köyünde son yolculuğuna uğurlanacak

Şehitle aynı ismi taşıyan büyük amcası Kemal Özek’in 42 yıl önce Pancarköy faciasında şehit olan 65 askerden birisi olduğu ortaya çıktı.

Irak’ın Kuzeyinde icra edilen Pençe-Kilit operasyonu çerçevesinde Tepe bölgesinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada 6 asker şehit oldu. Şehitlerden birisi olan 26 yaşındaki Buldanlı İstihkam Uzman Çavuş Kemal Özek’in Buldan ilçe merkezindeki baba evine Türk bayrağı asılırken; şehidin nişanlı olduğu, doğu görevi sonrası düğün yapmayı planladığı öğrenildi. Şehidin naaşının bugün Denizli’ye getirilerek, doğum yeri olan Buldan’ın Beyler Mahallesi’nde son yolculuğuna uğurlanacağı ifade edildi.

Aynı adı taşıyan büyük amca Edirne’de şehit düşmüş
Şehit İstihkam Uzman Çavuş Kemal Özek’in kendisiyle aynı ismi taşıyan babasının amcası Kemal Özek’in de 42 yıl önce Edirne’de yaşanan Pancarköy faciasında şehit olan 65 askerden birisi olduğu ortaya çıktı.

Trajik uçak kazası, 22 Eylül 1981 günü Babaeski’nin Alpullu Kasabası yakınlarındaki Pancarköy’de meydana geldi. Yıldırım Sonbahar 81 Tatbikatı için Pancarköy yakınlarındaki tatbikat alanındaki ve o esnada istirahat verilmiş olan 65. Piyade Tümeni 241. Alayına bağlı 2. Piyade Taburu Karargâh ve Karargâh Destek Bölüğü askerlerinin üzerine yine tatbikatta görevli olan Bandırma 6. Ana Jet Üssü’nden kalkan ve henüz 23 gün önce yeni rütbesine terfi eden Pilot Yüzbaşı Mustafa Özcan komutasındaki Nortrhop F-5 tipi akaryakıt yüklü uçağın düşmesi sonucu 65 asker yanarak şehit oldu. Buldanlı Kemal Özek de pilot ve 64 askerin şehit olduğu faciada şehit olan askerler arasında yer aldı.

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