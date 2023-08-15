YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizlililer, Büyükşehir’in aşure hayrında buluştu

Denizlililer, Büyükşehir’in aşure hayrında buluştu

15.08.2023 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli Büyükşehir Belediyesinin Muharrem ayında geleneksel olarak düzenlediği aşure hayrı Bayramyeri Meydanı’nda gerçekleştirildi.

Denizlililer, Büyükşehir’in aşure hayrında buluştu

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, binlerce Denizlilinin katıldığı programda vatandaşlara aşure ikram etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, her yıl geleneksel olarak düzenlediği aşure hayrını bu yıl da sürdürdü. Bayramyeri Meydanı’nda düzenlenen programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Vali Yardımcısı Mehmet Okur, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, davetliler ve binlerce vatandaş katıldı. Başkan Osman Zolan ve protokol üyeleri binlerce Denizlilinin katıldığı programda vatandaşlara aşure ikram etti.

Başkan Zolan, yaptığı açıklamada, tüm hemşehrilerinin ve İslam aleminin Muharrem ayını tebrik ederek, “Bizi biz yapan değerlerimiz vardır. Bunlara sahip çıkmak, yaşatmak ve geleceğe aktararak korumak gerekir” dedi. Bu değerlerden bir tanesinin de aşure geleneği olduğunu belirten Başkan Zolan, “Aşure hayrı Muharrem aylarında yüzlerce yıldır yapılır. Her evde pişer, komşulara dağıtılır. Bu aslında dayanışma, kardeşlik ve bir arada yaşamanın göstergesidir” dedi.

VATANDAŞLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Her yıl olduğu gibi bu yılda çok özel bu geleneği yaşatmaya devam ettiklerini kaydeden Başkan Zolan, şöyle konuştu:
“Her sene olduğu gibi vatandaşlarımızın yoğun bir ilgisi var. Bu ilgi değerlerimizle bütünleştiğimizi gösteriyor. Allah’ım yarınımızı bugünümüzden daha iyi eylesin, inşallah birlik ve beraberlik içinde nice güzellikleri hep beraber yaşamayı nasip etsin. Aşure hayrına katılan tüm vatandaşlarımıza ve siz değerli basın mensuplarımıza çok teşekkür ediyorum.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hatay’da trafik kazası: 7 yaralıHatay’da trafik kazası: 7 yaralı
Malatya’da ev yangınıMalatya’da ev yangını
Antakya’da yanan ev diğerlerine sıçramadan söndürüldüAntakya’da yanan ev diğerlerine sıçramadan söndürüldü
Anahtar Kelimeler:
Denizli

Denizli Namaz Vakitleri 15 Ağustos Salı

İmsak
04:41
Sabah
06:12
Öğle
13:13
İkindi
16:59
Akşam
20:05
Yatsı
21:29

Denizli Nöbetçi Eczaneler15 Ağustos Salı

Emek eczanesi
Pamukkale
Merkezefendi eczanesi
Merkezefendi
Gürsoy eczanesi
Pamukkale
Kristal eczanesi
Acipayam
Basdag eczanesi
Buldan
Gündüz eczanesi
Cal
Selek eczanesi
Civril
Tümünü Göster
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Türk sevgilisi tutuklandı! 50 yıldır ilk kez cinayet işlendi

Türk sevgilisi tutuklandı! 50 yıldır ilk kez cinayet işlendi

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabılarda %60'a varan indirim

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabılarda %60'a varan indirim

Hırsızlık yaparken yakalandı! Dükkan sahibini darp etti

Hırsızlık yaparken yakalandı! Dükkan sahibini darp etti

Arka plana gizlenmiş! Aile fotoğrafındaki ayrıntıya kimse anlam veremedi

Arka plana gizlenmiş! Aile fotoğrafındaki ayrıntıya kimse anlam veremedi

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.