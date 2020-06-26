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Denizli’nin bisiklet hırsızları yakalandı

DENİZLİ HABERLERİ  | 26.06.2020 21:51 | Son Güncelleme

Denizli’de artan bisiklet hırsızlığı olaylarının ardından geniş çaplı çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri piyasa değeri yüksek olan yaklaşık 20 bisiklet hırsızlığının faili olan iki şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Denizli’de artan bisiklet hırsızlığı olaylarının ardından geniş çaplı çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri piyasa değeri yüksek olan yaklaşık 20 bisiklet hırsızlığının faili olan iki şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Denizli’de iki şahıs farklı mahallelerden gözüne kestirdikleri bisikletleri bir bir çaldı. Artan bisiklet hırsızlığı olaylarına karşı İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği tarafından kurulan özel ekiple bisiklet hırsızlarının peşine düştü. Tek tek güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipleri B.S.Ç. ve M.Ö., olduğunu tespit etti. Kent genelinde piyasa değeri yüksek olan yaklaşık 20 bisikleti çalarak ikinci el eşya pazarında satmaya çalışan şahısları takibe alan özel ekip düzenlediği operasyonla B.S.Ç. ve M.Ö.’yü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen B.S.Ç. ve M.Ö., tutuklanarak ceza evine gönderildi. Çalınan bisikletler ise sahiplerine teslim edildi.

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