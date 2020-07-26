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Denizlispor 0-1 Ankaragücü (Maç Sonucu)

DENİZLİSPOR HABERLERİ  | 26.07.2020 01:28 | Son Güncelleme

Süper Lig'in son hafta mücadelesinde Yukatel Denizlispor, Ankaragücü'nü kümede kalışını ilan etmek için ağırladı. Ege ekibi, küme düşmesi kesinleşen Ankaragücü'ne 1-0 mağlup olmasına rağmen ligde kaldı.

Denizlispor 0-1 Ankaragücü (Maç Sonucu)

Süper Lig'e 9 yıl aradan sonra dönen Yukatel Denizlispor, sezonun son maçında sahasında MKE Ankaragücü'ne 1-0 mağlup oldu. Yeşil siyahlılar, bu sonuca rağmen ligde tutunmayı başardı.

Küme düşmesi kesinleşen Ankaragücü karşısında ligde kalmak için rakiplerinin alacağı skorlara bakmadan en az 1 puana ihtiyacı olan yeşil siyahlı ekip, 90+4’üncü dakikada İlhan'ın golünün ardından son anlarda ecel terleri döktü. Ege ekibi, Kayserispor'un 86’ncı dakikada 1-1'lik beraberliği bulduğu Trabzonspor maçında uzatmanın son saniyelerinde kalesinde mağlubiyet golünü görmesiyle rahatladı.

Denizlispor, ligi 35 puanla 14'üncü sırada tamamladı. Koronavirüs salgınına alınan tedbirler kapsamında takımlarına tribünde destek veremeyen Denizlispor taraftarları, maç sonu stat dışında toplanıp meşaleler yakarak büyük sevinç yaşadı. Bazı taraftarlar ise yönetime tepki gösterdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

15’inci dakikada gelişen Denizlispor atağında Murawski'nin pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Sackey gelişine sert vurdu, top yandan auta çıktı.

17’nci dakikada Sacko sağ kanattan çizgiye inerek yerden ortaladı. Ceza sahasında topla buluşan Recep’in yakın mesafeden vuruşunu kaleci Korcan kurtardı. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

19’uncu dakikada Rodallega’nın pasında savunmanın arkasına sarkan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Sacko’nun sert şutunda kaleci Korcan gole izin vermedi.

20’nci dakikada Zeki’nin kullandığı kornerde Rodallega ceza sahasında yükselerek kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

32’nci dakikada gelişen Ankaragücü atağında Cebrail'in sağ kanattan sert ortaladı. Kaleci Hüseyin'den seken topu Mustafa çizgiden çıkardı.

35’inci dakika Aissati’nin ceza sahası dışından yaptığı yerden sert vuruşta top kalecide kaldı.

40’ıncı dakikada Sackey’in pasında sol çaprazda topla buluşan Aissati’nin plase vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0’lık eşitlikle sona erdi.

47’nci dakikada sağ kanattan topla birlikte ilerleyen Sacko’nun ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta kaleci Korcan gole izin vermedi. Dönen topu önünde bulan Rodallega’nın vuruşunda kaleci Korcan bir kez gole engel oldu.

58’inci dakikada Orgill’in sağ çaprazdan sert ve düzgün şutunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

71’inci dakikada Zeki’nin sağ kanattan ortasına ceza sahası içinde Rodallega’nın yaptığı röveşata, az farkla üstten auta gitti.

90+4’üncü dakikada konuk ekip öne geçti. Rivas’ın ara pasında topla buluşup ceza sahasına giren İlhan'ın vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Ankaragücü deplasmanda Yukatel Denizlispor’u 1-0 mağlup etti.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Alper Ulusoy xxx, İbrahim Çağlar Uyarcan xxx, Cevdet Kömürcüoğlu xxx

Denizlispor: Hüseyin xx, Zeki xx (Lopes dk. 80 ?), Oğuz xxx, Mustafa xx, Zakarya xx, Murawski xx, Sackey xx, Sacko xxxx, Aissati xx, Recep xx (Olcay dk. 65 x), Rodallega xx (Estupinan dk. 75 x)

Yedekler: Abdülkadir, Muhammet, Mbamba, Sedat, Asım, Alihan, Özgür,

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