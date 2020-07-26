Denizlispor 0-1 Ankaragücü (Maç Sonucu)

Süper Lig'e 9 yıl aradan sonra dönen Yukatel Denizlispor, sezonun son maçında sahasında MKE Ankaragücü'ne 1-0 mağlup oldu. Yeşil siyahlılar, bu sonuca rağmen ligde tutunmayı başardı.

Küme düşmesi kesinleşen Ankaragücü karşısında ligde kalmak için rakiplerinin alacağı skorlara bakmadan en az 1 puana ihtiyacı olan yeşil siyahlı ekip, 90+4’üncü dakikada İlhan'ın golünün ardından son anlarda ecel terleri döktü. Ege ekibi, Kayserispor'un 86’ncı dakikada 1-1'lik beraberliği bulduğu Trabzonspor maçında uzatmanın son saniyelerinde kalesinde mağlubiyet golünü görmesiyle rahatladı.

Denizlispor, ligi 35 puanla 14'üncü sırada tamamladı. Koronavirüs salgınına alınan tedbirler kapsamında takımlarına tribünde destek veremeyen Denizlispor taraftarları, maç sonu stat dışında toplanıp meşaleler yakarak büyük sevinç yaşadı. Bazı taraftarlar ise yönetime tepki gösterdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

15’inci dakikada gelişen Denizlispor atağında Murawski'nin pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Sackey gelişine sert vurdu, top yandan auta çıktı.