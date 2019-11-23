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Denizlispor 2 - 0 Çaykur Rizespor

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 23.11.2019 17:03 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 12. haftasında Denizlispor sahasında Çaykur Rizespor'u Estupinan ve Murawski'nin (pen) golleriyle 2-0 yendi.

Denizlispor 2 - 0 Çaykur Rizespor

Süper Lig'in 12. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Yukatel Denizlispor'un konuğu oldu.

Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi Denizlispor 2-0 galip tamamladı. Denizlispor'a galibiyeti getiren golleri Oscar Estupinan ve penaltıdan Murawski kaydetti.

Bu sonuçla Denizlispor 14 puana yükselirken, Çaykur Rizespor 14 puanda kaldı.

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Denizlispor - Çaykur Rizespor Denizlispor Çaykur Rizespor Oscar Estupinan Radoslaw Murawski

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