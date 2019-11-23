Denizlispor 2 - 0 Çaykur Rizespor

Süper Lig'in 12. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Yukatel Denizlispor'un konuğu oldu.
Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi Denizlispor 2-0 galip tamamladı. Denizlispor'a galibiyeti getiren golleri Oscar Estupinan ve penaltıdan Murawski kaydetti.
Bu sonuçla Denizlispor 14 puana yükselirken, Çaykur Rizespor 14 puanda kaldı.
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