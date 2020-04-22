Denizlispor, Adam Stachowiak'ın sözleşmesini feshetti!

Denizlispor, Adam Stackhowiak'ın 2 aylık maaşını alamadığını sebep göstererek sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini açıkladı. Bu açıklama Denizlispor'un Twitter hesabından paylaşıldı.
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