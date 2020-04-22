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Denizlispor, Adam Stachowiak'ın sözleşmesini feshetti!

DENİZLİSPOR HABERLERİ  | 22.04.2020 18:45 | Son Güncelleme

Denizlispor, 2 aylık alacağını gerekçe gösteren 33 yaşındaki kaleci Polonyalı Adam Stachowiak'ın sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini açıkladı.

Denizlispor, Adam Stachowiak'ın sözleşmesini feshetti!

Denizlispor, Adam Stackhowiak'ın 2 aylık maaşını alamadığını sebep göstererek sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini açıkladı. Bu açıklama Denizlispor'un Twitter hesabından paylaşıldı.

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Denizlispor Adam Stachowiak

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