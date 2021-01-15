Denizlispor, altyapıdan Veton Tusha ile sözleşme imzaladı

Yukatel Denizlispor, Kosova doğumlu 18 yaşındaki genç santrfor Veton Tusha ile 3.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Sezon başında Denizlispor altyapısına transfer olan ve A takımla birlikte antrenmanlara çıkan Tusha, 25 numaralı formayı terletecek.

İmza töreninde konuşma yapan Altyapıdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Tolga Erdey, "Denizlispor’un geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Sezon başında birçok futbolcumuzu profesyonel yaptık ve hepsi A takımımız ile birlikte çalışmalarına devam ediyor. Böyle genç oyuncular keşfederek takımımıza kazandırmaya devam edeceğiz" dedi.

KAYNAK: İHA

FOTOĞRAF: İHA

