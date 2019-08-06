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Denizlispor, Andrei Ivan ve İbrahim Akdağ'ın peşinde

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 06.08.2019 13:54 | Son Güncelleme

13 oyuncuyla sözleşme imzalayıp, Empoli'den stoper Veseli'yle el sıkışan Yukatel Denizlispor, Krasnodar'ın golcüsü Andrei Ivan ve Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu İbrahim Akdağ transferlerini bitirmek için harekete geçti.

Denizlispor, Andrei Ivan ve İbrahim Akdağ'ın peşinde

Teknik direktör Yücel İldiz'in raporu doğrultusunda arayışlarını sürdüren yönetimin özellikle Rumen golcü Ivan için önemli mesafe katettiği bildirildi.

Krasnodar'ın gözden çıkardığı oyuncu için Rus kulübüyle masaya oturan yönetimin büyük ölçüde transferi bitirdiği ifade edildi. Denizlispor'un deneyimli orta saha İbrahim için de girişimlere başladığı ile sürüldü.

Teknik patron Yücel İldiz yoğun bir dönem geçirdiklerini söyledi. Süper Lig'de Galatasaray'la 16 Ağustos Cuma günü evlerinde oynayacakları ilk maça kadar eksiklikleri tamamlamak için herkesin yoğun bir çaba gösterdiğini vurgulayan İldiz, "Yeni bir ekip oluşturmak kolay olmuyor. Ancak birkaç hafta sonra sistemimiz oturacak, oyuncularımız uyum sorununu atlatacak. Aramıza katılacak isimler var. En kısa sürede transferler netlik kazanacak" yorumunu yaptı.

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denizlispor Andrei Ivan İbrahim Akdağ

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