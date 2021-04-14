SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Denizlispor
  4. Denizlispor Başkanı Ali Çetin takıma inanıyor

Denizlispor Başkanı Ali Çetin takıma inanıyor

14.04.2021 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de dibe demir atıp son 8 haftaya kurtuluş hattının 7 puan gerisinde giren Yukatel Denizlispor'un başkanı Ali Çetin "Pes etmek yok. Bu şehrin kulübü hak ettiği yerde kalacak" dedi.

Denizlispor Başkanı Ali Çetin takıma inanıyor

Sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapan Denizlispor'da başkan Ali Çetin, takımın Süper Lig'de kalacağına inandığını ifade etti.

Başkan Çetin kulüp yönetimi olarak zor şartlarda çalıştıklarını belirterek, "Pes etmek yok. Bu zor şartlara rağmen, yalnız bırakılmamıza rağmen, kimse destek olmasa da inananlar kazanacak. Bu şehrin kulübü hak ettiği yerde kalacak" mesajını paylaştı.

Mali sorunlar ve sportif başarısızlık nedeniyle zor günler geçiren Denizlispor'da sezon başından bu yana alacaklarının ödenmemesi nedeniyle 4 oyuncu sözleşmelerini feshetmişti.

Neven Subotic, İsmail Aissati, Tiago Lopes ve Costel Pantilimon'un takımdan ayrılmasıyla Ege ekibi güç kaybetmişti. Aylardır düşme hattından kurtulamayan, Süper Lig'de 21 takım arasında son sırada yer alan Denizlispor, 35. hafta karşılaşmasında sahasında cumartesi günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Denizli, Rodallega ile hayatta kaldı!Denizli, Rodallega ile hayatta kaldı!
Vefatıyla herkesi üzen Dilay Kemer kimdir?Vefatıyla herkesi üzen Dilay Kemer kimdir?
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Denizlispor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanlığı'ndan koronavirüs genelgesi

Cumhurbaşkanlığı'ndan koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan kısmi kapanma genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan kısmi kapanma genelgesi

Mert Hakan'dan Erol Bulut'a gönderme

Mert Hakan'dan Erol Bulut'a gönderme

Ve sonunda Süper Lig'e geliyor!

Ve sonunda Süper Lig'e geliyor!

''Doktor raporu ile görevden alınmalı''

''Doktor raporu ile görevden alınmalı''

Galatasaray'da idmana çıkmama toplantısı!

Galatasaray'da idmana çıkmama toplantısı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Ahmet Çakar: İçine edeyim böylesi hakemliğin

Ahmet Çakar: İçine edeyim böylesi hakemliğin

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Beşiktaş'ta Cenk Tosun sakatlandı

Beşiktaş'ta Cenk Tosun sakatlandı

İşte Mostafa Mohamed'in yeni adresi

İşte Mostafa Mohamed'in yeni adresi

El Clasico'da zafer Real Madrid'in

El Clasico'da zafer Real Madrid'in

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.