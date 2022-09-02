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  4. Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, Bandırmaspor karşısıda galibiyet bekliyor:

Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, Bandırmaspor karşısıda galibiyet bekliyor:

02.09.2022 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Tribündeki destek ve saha içindeki mücadelemizle galibiyete ulaşacağız"

DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'un başkanı Mehmet Uz, Bandırmaspor maçından galibiyetle ayrılarak çıkışa geçmek istediklerini belirtti.

Mehmet Uz, yaptığı yazılı açıklamada, sakat oyuncuların çokluğu sebebiyle lige istedikleri gibi başlangıç yapamadıklarını dile getirdi.

Ligin henüz başında olduklarını aktaran Uz, şu görüşlerini paylaştı:

"Yaşadığımız puan kayıplarını telafi edeceğiz. Hocamız ve takımımıza her zaman güveniyoruz. Pazar günü oynayacağımız Bandırmaspor maçından galibiyetle ayrılarak çıkışa geçmek istiyoruz. Taraftarlarımızdan tribünleri doldurarak bugüne kadar verdikleri desteği sürdürmelerini bekliyoruz. Taraftarlarımızın fedakarlığına elimizden geldiğince karşılık vermeye çalışıyoruz. Onlara vereceğimiz en güzel hediyenin de 3 puan olduğunu biliyoruz. Tribündeki destek ve saha içindeki mücadelemizle galibiyete ulaşacağız."

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