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Denizlispor Başkanı Mehmet Uz'dan yeni sezona ilişkin açıklama:

01.08.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Transfer yasağını kaldırmak için çalışmalarımız sürüyor. Kulübü ayakta tutmaya çalışıyoruz. Borç 200 milyon lira, futbolcuları arayıp uzlaşma yoluna gidiyoruz ancak kimine ulaşıyoruz kimine ulaşamıyoruz"

Denizlispor Başkanı Mehmet Uz'dan yeni sezona ilişkin açıklama:

DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'da kulüp başkanı Mehmet Uz, kulübün 200 milyon lira borcu olduğunu, futbolcuları arayarak uzlaşma yoluna gittiklerini söyledi. ​​​​​​​

Mehmet Uz, Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında, teknik heyetten çalışmalarla ilgili sürekli rapor aldıkların belirtti.

Futbolcularına güvendiğini vurgulayan Uz, "Hepsiyle bir aile ortamı oluşturduk. İnşallah bunun sonucunu sahada alacağız." dedi.

Yeni sezon hedeflerine yönelik düşüncelerini dile getiren Uz, şöyle konuştu:

"Transfer yasağını kaldırmak için çalışmalarımız sürüyor. Kulübü ayakta tutmaya çalışıyoruz. Borç 200 milyon lira, futbolcuları arayıp uzlaşma yoluna gidiyoruz ancak kimine ulaşıyoruz kimine ulaşamıyoruz. Eğer kulübün borcunu kapatabilirsek iş adamları ve belediye başkanlarını da işin içine alıp kapanan yolları açacağız. Bir kulüp başkanı olarak takımın şampiyon olmasını herkesten fazla istiyorum. Şehirle bütünleştik. Bu sene en iyi sonucu almayı planlıyoruz."

İsmail Aissati ile anlaşma noktasına bir türlü gelinemediğini vurgulayan Uz, futbolcunun 2 yıllık daha sözleşmesi olduğunu anımsattı. ​​​​​​​

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Denizlispor Başkanı Mehmet Uz'dan yeni sezona ilişkin açıklama:

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