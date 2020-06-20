Denizlispor - Beşiktaş canlı izle | Denizli BJk maçı izle | şifresiz canlı yayın

Bülent Uygun göreve geldikten sonra evinde oynadığı iki Süper Lig maçında altı puan toplayan Denizlispor (2G), sezonun ilk 11 iç saha karşılaşmasında elde ettiği toplam puanı (8) geride bırakmak için sahaya çıkıyor (2G 2B 7M).

Beşiktaş, Denizlispor ile oynadığı son 12 Süper Lig maçının 11'ini (1B) ve son dokuz karşılaşmayı kazandı.

Beşiktaş'ı konuk ettiği son dört Süper Lig maçını kaybeden Denizlispor, evinde en son Mart 2006'da rakibinden puan alabilmişti (1-1).

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Deplasmanda çıktığı son Süper Lig maçında Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş, en son 2016/17 sezonunun son iki dış saha karşılaşmasında üst üste kalesini gole kapatabilmişti (vs Bursaspor & Gaziantepspor).

Bu sezon öne geçtiği Süper Lig maçlarında en az puan kaybeden iki takım Beşiktaş (2) ve Denizlispor (4). Horozlar iç sahada skor avantajı yakalayıp puan kaybetmeyen tek ekip konumundayken (4G); dış sahada öne geçtiği hiçbir maçta rakiplerine yakalanmayan tek takım Beşiktaş (5G).

Denizlispor forması giyen Hugo Rodallega'nın Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı rakibi Beşiktaş (6). Kolombiyalı oyuncu, iç sahada çıktığı son iki lig maçında birer gole doğrudan katkı sağladı (1 gol & 1 asist).

Denizlispor forması giyen Mustafa Yumlu, Süper Lig kariyerinde çıktığı ilk maçta ilk golünü Beşiktaş'a atmıştı (Ekim 2010'da Trabzonspor formasıyla).

Beşiktaş'ın Süper Lig'de attığı son beş deplasman golünün dördü Burak Yılmaz'dan geldi. Burak'ın Süper Lig kariyerinde hat-trick yaptığı ilk maç, Ocak 2008'de Manisaspor formasıyla çıktığı Denizlispor karşılaşmasıydı.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de dört gol atan Atiba Hutchinson'ın, Türkiye kariyerinde rakip filelere beş gol gönderdiği bir lig sezonu bulunmuyor.

Teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş'ı konuk ettiği altı Süper Lig maçının sadece birini kazanan Bülent Uygun (1B 4M), tek galibiyetini 2010/11 sezonunda Eskişehirspor'un başındayken aldı (2-0).



