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Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

20.05.2022 23:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altaş Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal: "İyi bitirmek ve iyi bir final önemliydi" - Büyükşehir Belediye Erzurumspor Futbol Sorumlusu Muzaffer Bilazer: "Bugün istediğimiz ve beklediğimiz skor olmadı"

DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 38. haftasında konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 yenen Altaş Denizlispor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, ligde kalmayı başardıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Denizli Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bakkal, galibiyetin herkese hayırlı olması dileğinde bulundu.

Geçen hafta ligde kalmayı matematiksel olarak garantilediklerini hatırlatan Bakkal, "15'inci maç 9'uncu galibiyet. Bu kadar ciddi baktığımız bir maçtı. Tabii rakibin eksikleri vardı. Çünkü play-off oynayacaklar. Ona rağmen kazanmasını bildik. 15 maçta 30 puan ve oyuncularımı kutluyorum. Yönetime teşekkür ediyorum. Denizli'nin belki de bu ligde kalması hakikaten her açıdan önemliydi. Bunu da başardık ve mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bakkal, teknik adam olarak göreve geldikten sonra destek veren herkese teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Bugün de muhteşem güzel bir taraftar vardı. İyi bitirmek ve iyi bir final önemliydi. Bunu da bitirdik. Mutluyuz tabii. Üstün oynayan takım, üreten takım, gol kaçıran takım bizdik. İyi oynadık ve kazandı çocuklar. Hepsini kutluyorum. Belki de buralara gelene kadar çok zor günler geçirdik. Ama başarmak önemliydi. Denizli'ye ve herkese hayırlı olsun."

- Muzaffer Bilazer: "Beklediğimiz skor olmadı"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Futbol Sorumlusu Muzaffer Bilazer, ligde normal sezonun son maçında, play-off öncesinde az süre alan oyuncuların son durumunu görmek istediklerini ifade etti.

Bilazer, oyuna kötü başlamadıklarını ve duran toptan yedikleri bir golle oyunun dengesini kaybettiklerini anlatarak, "Ondan sonra da peş peşe gelen gollerle 3-0'lık bir skorla ilk yarıya girdik. Haliyle ondan sonra toparlanmak kolay değildi. İkinci yarı biraz daha takım dengeli oynamaya çalıştı. Ama nihayetinde bugün istediğimiz ve beklediğimiz skor olmadı. Denizlispor'u kutluyorum. Hem ligde kalmasına sevindim hem de bu maçta aldıkları skordan dolayı onları kutluyorum. Bizim için zaten son 3 haftalık periyot tamamen play-off odaklı bir periyot geçmişti. Bütün odağımız şu anda rakip de belli oldu, İstanbulspor'la. Önce Erzurum'da sonra İstanbul'da oynayacağımız maça en iyi, en doğru şekilde hazırlanıp Erzurumspor olarak tekrar Süper Lig'e dönmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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