SPOR

Denizlispor Cristian Sapunaru ile anlaştı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 17.06.2019 15:28 | Son Güncelleme

Denizlispor'un, Kayserispor forması giyen Cristian Sapunaru ile anlaştığı ve yarın resmi sözleşme imzalayacakları öğrenildi.

Denizlispor Cristian Sapunaru ile anlaştı

Denizlispor’da transfer çalışmaları hız kazandı. Son olarak Kayserispor forması giyen Rumen stoper Sapunaru ile büyük ölçüde anlaşıldı. Transferde küçük pürüzlerin giderilmesinin ardından Sapunaru ile yarın sözleşme imzalanması bekleniyor.

35 yaşındaki Rumen stoper, kariyerinde 399 maça çıktı. 38 gol 6 asistlik performans sergileyen Sapunaru, geçen sezon Kayserispor formasıyla 31 maçta 2 gol attı. P. Bukarest’e futbol hayatına başlayan Sapunaru, FC National, Porto, Real Zaragoza, Elche, Pandurii, Astra Giurgiu ve Kayserispor’da forma giydi.

PARTNERBu paylaşımlar olay oldu! Vartolu'nun eşinden seksi pozlarBu paylaşımlar olay oldu! Vartolu'nun eşinden seksi pozlar
'TFF'nin tüm kurulları değişecek''TFF'nin tüm kurulları değişecek'
G.Saray'a transferde büyük şok!G.Saray'a transferde büyük şok!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
denizlispor Cristian Sapunaru

En Çok Okunan Haberler

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

Çoruh'tan İsmail Küçükkaya'ya eleştiri!

Çoruh'tan İsmail Küçükkaya'ya eleştiri!

Beşiktaş transferi bitirdi!

Beşiktaş transferi bitirdi!

Belhanda ve Dirar ortalığı karıştırdı! Kavga...

Belhanda ve Dirar ortalığı karıştırdı! Kavga...

'Büyük ihtimal Beşiktaş'a gideceğim'

'Büyük ihtimal Beşiktaş'a gideceğim'

Tarihi teklifi reddettiler!

Tarihi teklifi reddettiler!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Süper Lig'de flaş başvuru! 'Küme düşme kaldırılsın'

Süper Lig'de flaş başvuru! 'Küme düşme kaldırılsın'

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Galatasaray - Başakşehir saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray - Başakşehir saat kaçta hangi kanalda?

Transferde bir bomba daha patladı

Transferde bir bomba daha patladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizlispor Cristian Sapunaru ile anlaştı

Sapunaru Denizlispor'da!

Nihat Özdemir: TFF'nin tüm kurulları değişecek

'TFF'nin tüm kurulları değişecek'

G.Saray'a transferde büyük şok!

G.Saray'a transferde büyük şok!

Recep Niyaz dünya evine girdi

Recep Niyaz evlendi

Gazişehir Gaziantep’te kombine fiyatları belli oldu

Gaziantep'te kombine fiyatları belli oldu

Süper Kupa'nın yeri ve tarihi belli oldu

Süper Kupa'nın yeri ve tarihi belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.