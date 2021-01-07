Denizlispor’da beklenen istifa

Yukatel Denizlispor'da Kayseri yenilgisi sonrası sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Denizlispor'da yönetim kurulu, 4 ay önce taahhüt ettiği 500 bin TL'yi ödememesi ve yönetim kurulu üyelerinin onaylanmayan işleri yapması gerekçesiyle Taner Atilla’nın istifa etmesini beklediğini söylemişti.

Bunun üzerine Taner Atilla sosyal medya hesabından, "Yönetim kurulu üyeliğinden istifa ediyorum. Denizlispor’umuza ve Denizlispor Yönetim Kurulu'na başarılar diliyorum" açıklaması yaparak görevi bıraktığını duyurdu.

KAYNAK: İHA

FOTOĞRAF: İHA

