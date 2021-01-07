SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Denizlispor’da beklenen istifa

Denizlispor’da beklenen istifa

FUTBOL HABERLERİ  | 07.01.2021 13:37 | Son Güncelleme

Yukatel Denizlispor yönetiminin istifa etmesini beklediği Taner Atilla, sosyal medya hesabı üzerinden yönetim kurulu üyeliğini bıraktığını duyurdu.

Denizlispor’da beklenen istifa

Yukatel Denizlispor'da Kayseri yenilgisi sonrası sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Denizlispor'da yönetim kurulu, 4 ay önce taahhüt ettiği 500 bin TL'yi ödememesi ve yönetim kurulu üyelerinin onaylanmayan işleri yapması gerekçesiyle Taner Atilla’nın istifa etmesini beklediğini söylemişti.

Bunun üzerine Taner Atilla sosyal medya hesabından, "Yönetim kurulu üyeliğinden istifa ediyorum. Denizlispor’umuza ve Denizlispor Yönetim Kurulu'na başarılar diliyorum" açıklaması yaparak görevi bıraktığını duyurdu.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dünyanın en güzel 100 yüzü belli oldu Dünyanın en güzel 100 yüzü belli oldu
PSG deplasmanda berabere kaldıPSG deplasmanda berabere kaldı
No To Racism ne demek?No To Racism ne demek?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Kısıtlamalar ne zaman kaldırılacak? Bilim Kurulu üyesi İlhan'dan açıklama
Kısıtlamalar ne zaman kaldırılacak? Bilim Kurulu üyesi İlhan'dan açıklama
Donald Trump destekçileri Kongre Binası'nı işgal etti
Donald Trump destekçileri Kongre Binası'nı işgal etti
Rıdvan Dilmen: Beşiktaş rakibini çaresiz bırakıyor!
Rıdvan Dilmen: Beşiktaş rakibini çaresiz bırakıyor!
Munir'den gaddar hareket! Direkt kırmızı kart gördü...
Munir'den gaddar hareket! Direkt kırmızı kart gördü...
Burak Yılmaz yine golünü attı!
Burak Yılmaz yine golünü attı!
Mesut Özil transferinde resmi açıklama geldi!
Mesut Özil transferinde resmi açıklama geldi!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!
2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!
Süper Lig devinden Hagi bombası!
Süper Lig devinden Hagi bombası!
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Rıdvan Dilmen'den olay iddia!
Rıdvan Dilmen'den olay iddia!
''Şerefinle Türkiye'yi terk et!''
''Şerefinle Türkiye'yi terk et!''
İsyan etti! ''Alayının Allah belasını versin!''
İsyan etti! ''Alayının Allah belasını versin!''
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizlispor’da beklenen istifa
Denizlispor’da beklenen istifa
Süper Lig’de 18. hafta hakemleri açıklandı
Süper Lig’de 18. hafta hakemleri açıklandı
ÖZET | Saint-Etienne - PSG maç sonucu: 1-1
PSG deplasmanda berabere kaldı
ÖZET | Lille - Angers maç sonucu: 1-2
Burak Yılmaz yine golünü attı!
Süleyman Hurma: Bu hafta İstanbul'da stat bulamadık
'Bu hafta İstanbul'da stat bulamadık'
Mehmet Sepil görevinden istifa etti
Mehmet Sepil görevinden istifa etti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.