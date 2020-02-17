Denizlispor'da favori Tolunay Kafkas

Yeni çalıştırıcısını en kısa sürede belirlemek isteyen yönetimin, ilk etapta Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas'la görüşeceği öğrenildi. Başkan Ali Çetin'in Kafkas'ı takımın başına getirmeyi planladığı ve bu hafta içinde görüşmelerin resmiyet kazanacağı vurgulandı.
Tolunay Kafkas dışında alternatifleri de olan Denizlispor'un Samet Aybaba, Mesut Bakkal, Tayfun Korkut ve Aykut Kocaman'ı da listede tuttuğu bildirildi.
Teknik adamlık kariyerine Kayserispor'da başlayan 51 yaşındaki Tolunay Kafkas, Süper Lig'de Gaziantepspor, Trabzonspor, Kardemir Karabükspor ve Akhisarspor'u çalıştırdı. Deneyimli teknik adam, 2007-2008 sezonunda Kayserispor'la Türkiye Kupası'nı kazandı.
(DHA)
Falcao, o takıma önerilmiş
Ünlü futbolcu sinirden çılgına döndü ve sahayı terk etti
Inter'in serisini Lazio bitirdi
Real'e Celta çelmesi
Adem Büyük'den derbi göndermesi!
Köln Bayern Münih maç özeti: 1-4
Juve Güney Amerikalı yıldızlarıyla kazandı
Alexander Sörloth o rekora gözünü dikti!
Trabzonspor Sivasspor'u devirdi!
Derya Uluğ'dan Ersun Yanal'a olay tepki
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu şoku
Bundesliga'da yeni lider Leipzig!
Erdoğan futboldaki tartışmalara nokta koydu
Beşiktaş Divan Kurulu'nda gerginlik
Ahmet Nur Çebi'den Fikret Orman'a olay sözler
Okuyucu Yorumları 0 yorum