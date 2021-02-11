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Denizlispor'da hedef 3 puan

11.02.2021 11:09 | Son Güncelleme:
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Denizlispor'da hedef 3 puan

Süper Lig'de 6 haftadır son sırada yer alan Yukatel Denizlispor, deplasmanda oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçını kazanarak yükselişe geçmek istiyor.

Ligin 25'inci hafta karşılaşmasında pazar günü Konyaspor'a konuk olacak Yukatel Denizlispor, bu karşılaşmanın hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Hakan Kutlu yönetimindeki antrenmanlara sakatlıkları süren Hadi Sacko, Özgün Çek ve Veton Tusha katılmadı. Ligde son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi alan Ege ekibi, son 5 müsabakada kazanamayan Konyaspor karşısında galip gelerek moral bulmak istiyor.

Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, hafta içi maç oynamadıkları bu haftada takım olarak iyi çalıştıklarını söyledi. Konyaspor karşısında sahada iyi bir oyun ortaya koymak istediklerini kaydeden Kutlu, sahada kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

16'NCI RANDEVU

Denizlispor ve Konyaspor Süper Lig'de toplam 15 maçta karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 5'inde kazanan yeşil-siyahlı ekip oldu. 4 karşılaşmada Konyaspor 3 puana uzanan taraf olurken, 6 mücadele eşitlikle sonuçlandı. Ligin ilk devresinde oynanan karşılaşma 0-0 eşitlikle sona ermişti.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

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