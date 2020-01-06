SPOR
  4. Denizlispor'da ilk aday Alfred Ndiaye

Denizlispor'da ilk aday Alfred Ndiaye

DENİZLİSPOR HABERLERİ  | 06.01.2020 15:41 | Son Güncelleme

Süper Lig'in ikinci yarısına Antalya kampında hazırlanan Yukatel Denizlispor, transferde Alfred Ndiaye'yi gündemine aldı.

Denizlispor'da ilk aday Alfred Ndiaye

Teknik direktör Mehmet Özdilek'in orta sahaya takviye istemesi üzerine harekete geçen yönetimin 30 yaşındaki futbolcuyla görüşmelere başladığı öğrenildi.

Suudi Arabistan takımlarından Al Shabab'ta forma giyen ve bu kulüple 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Ndiaye'nin Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı ifade edildi. Ülkemizde daha önce Eskişehirspor ve Buraspor formalarını terleten Senegalli, Nancy, Sunderland, Real Betis, Villarreal, Hull City, Wolverhampton ve Malaga'da oynadı.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Milyonları ilgilendiriyor! Tamamen ücretsiz Milyonları ilgilendiriyor! Tamamen ücretsiz
''Ligi umduğumuz yerde bitirmek istiyoruz''''Ligi umduğumuz yerde bitirmek istiyoruz''
Olcay Şahan'dan G.Saray itirafıOlcay Şahan'dan G.Saray itirafı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Denizlispor alfred n'diaye

En Çok Okunan Haberler

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

İran: ABD'nin askeri tesislerini hedef alacağız

İran: ABD'nin askeri tesislerini hedef alacağız

Tüm dünyayı şaşırtan transfer! Harika çocuk imzayı attı

Tüm dünyayı şaşırtan transfer! Harika çocuk imzayı attı

G.Saray, milli futbolcu için teklifini yaptı

G.Saray, milli futbolcu için teklifini yaptı

Olcay Şahan'dan G.Saray itirafı

Olcay Şahan'dan G.Saray itirafı

F.Bahçe'de ayrılık an meselesi

F.Bahçe'de ayrılık an meselesi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Denizli'nin 5-1 kabusu

Denizli'nin 5-1 kabusu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Süper Lig ekibine icra şoku!

Süper Lig ekibine icra şoku!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizlispor'da ilk aday Alfred Ndiaye

Denizli'de ilk aday Ndiaye

Recep Niyaz: Ligi umduğumuz yerde bitirmek istiyoruz

''Ligi umduğumuz yerde bitirmek istiyoruz''

Olcay Şahan: Galatasaray beni çok istedi

Olcay Şahan'dan G.Saray itirafı

Mehmet Özdilek: İlk hedefimiz ligde kalmak 

Mehmet Özdilek hedeflerini anlattı

Denizlispor Tyler Boyd'un peşinde

Tyler Boyd'a sürpriz talip

Marc Kibong Mbamba: Hedefimiz ilk yarıyı 24 puanla bitirmek

''Hedefimiz ilk yarıyı 24 puanla bitirmek''

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.