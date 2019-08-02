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Denizlispor'da Kehinde ile yollar ayrıldı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 02.08.2019 16:04 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor’da geçtiğimiz sezon forma giyen Olanrewaju Lanre Kehinde ile yollar ayrıldı.

Denizlispor'da Kehinde ile yollar ayrıldı

Kehinde’nin 200 bin dolar ödeyerek sözleşmesini tek taraflı feshettiği ve Güney Kore’nin Incheon United FC kulübüne gideceği belirtildi.

Kehinde ile ilgili Denizlispor Kulüp Yönetiminden yapılan resmi açıklamada, futbolcu ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“2018-2019 futbol sezonunun ikinci yarısında kulübümüz A takımına transfer olan futbolcu Olanrewaju Lanre Kehinde, kulübümüz ile 31 Mayıs 2020 tarihine kadar olan sözleşmesini, kendine göre haklı sebeplerle, 17 Temmuz 2019 tarihinde tek taraflı olarak fesih etmiştir. Daha sonra anlaştığı Güney Kore’nin Incheon United FC kulübünden, ibraname talep edilmesi sonucu, Kehinde ile Kulübümüz arasında uzlaşmaya varılmıştır. Uzlaşmaya göre futbolcunun sözleşmesinde yer alan 280 bin Euro'nun kulübümüz tarafından futbolcuya ödenmemesi; ayrıca futbolcunun kulübümüze 200 bin Dolar ödeme yapması hususunda anlaşmaya varılmıştır. Yönetim kurulumuzun yoğun ve ısrarlı çalışması sonucu, kulübümüzün Kehinde’ye yapması gereken 280 bin Euro ödemeden oyuncu vazgeçmiş ve kulübümüze 200 bin Dolar ödemeyi kabul etmiştir. Bu sayede kulübümüze 200 bin Dolar gelir sağlanmıştır.”

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Yukatel Denizlispor Olanrewaju Lanre Kehinde süper lig

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