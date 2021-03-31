SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Denizlispor
  4. Denizlispor'da Pantilimon krizi

Denizlispor'da Pantilimon krizi

31.03.2021 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizlispor, mazaretsiz olarak antrenmanlara katılmayan Pantilimon için hukuki yollara başvuracağını duyurdu.

Denizlispor'da Pantilimon krizi

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor'a sezon başında katılan Pantilimon, alacakları nedeniyle uzun süredir maçlara çıkmıyordu.

Yeşil-siyahlı ekibin gerçekleşen antrenmanına Pantilimon'un katılmaması üzerine Denizlispor yazılı açıklamada bulundu.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüze herhangi bir mazeret bildirmeden bugün gerçekleştirilen antrenmana katılmayan profesyonel futbolcumuz Costel Pantilimon için noter tespiti yaptırılmıştır. İlgili oyuncu tarafından kulübümüze gönderilen herhangi bir izin/fesih yazısı bulunmamaktadır. Sözleşmesine aykırı şekilde hareket eden ve profesyonellikten uzak bir tutum sergileyen bu futbolcu ile ilgili tüm hukuki yollara başvuracağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz" ifadeleri kullanıldı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüse karşı yeni umut: Sprey aşılar salgını bitirebilir Koronavirüse karşı yeni umut: Sprey aşılar salgını bitirebilir
Denizlispor’da Oğuz Yılmaz affedildiDenizlispor’da Oğuz Yılmaz affedildi
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Denizlispor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin konuştuğu iki elti olayında yeni gelişme

Türkiye'nin konuştuğu iki elti olayında yeni gelişme

Ünlü türkücünün 11 yıllık evliliği bitti! İşte boşanma nedeni

Ünlü türkücünün 11 yıllık evliliği bitti! İşte boşanma nedeni

Milliler Letonya'ya takıldı

Milliler Letonya'ya takıldı

Emre Belözoğlu'nun yardımcısı belli oldu

Emre Belözoğlu'nun yardımcısı belli oldu

Buffon Uğurcan Çakır'a kefil oldu!

Buffon Uğurcan Çakır'a kefil oldu!

Felipe Melo'ya flaş transfer teklifi

Felipe Melo'ya flaş transfer teklifi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Yılmaz Vural, Süper Lig'e geri döndü

Yılmaz Vural, Süper Lig'e geri döndü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Milli Takım'da 3 pozitif vaka

Milli Takım'da 3 pozitif vaka

Fenerbahçe'den Ümit Özat tepkisi!

Fenerbahçe'den Ümit Özat tepkisi!

TFF açıkladı! Taraftar tribüne dönüyor

TFF açıkladı! Taraftar tribüne dönüyor

Diğer Haberler

Denizlispor'da Pantilimon krizi

Denizlispor'da Pantilimon krizi

Denizlispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

Denizlispor, F.Bahçe maçına odaklandı

ÖZET | Denizlispor 3-2 Yeni Malatyaspor

Denizlispor evinde Malatya'ya şans tanımadı

Denizlispor’da Oğuz Yılmaz affedildi

Denizlispor’da Oğuz Yılmaz affedildi

MAÇ SONUCU | Denizlispor 1-0 Gençlerbirliği

Ateş hattında Denizlispor, Gençlerbirliği'ni yıktı

Denizlispor ligin 'dibinden' kurtulmak istiyor

Denizlispor ligin 'dibinden' kurtulmak istiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.